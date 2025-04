UnB publica edital para concurso com salário de até R$ 4.967 com vagas para níveis médio e superior

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou um edital de concurso público, nesta sexta-feira (4), com um total de 667 vagas, sendo 273 imediatas e 394 para cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior.

A remuneração vai de R$ 3.029,90 para nível médio e R$ 4.967,04 para o superior, a depender do cargo.

Conforme o edital, os servidores que tiverem educação formal superior à exigida como requisito básico para inscrição terão um acréscimo no salário.

>> Confira edital completo

Como se inscrever no concurso público da UNB?

As inscrições para o certame vão das 10h do dia 11 até as 18h do dia 30 de abril e deverão ser feitas no site do Cebraspe, organizadora do concurso. Os interessados devem pagar taxas de R$ 66,40 e R$ 112,30 para os cargos ao nível médio e superior, respectivamente.

Veja também Papo Carreira Ceará lança edital de concurso para soldado da Polícia Militar com mil vagas Papo Carreira Governo anuncia mudanças para a 2ª edição do CNU; veja novidades do 'Enem dos concursos'

Confira vagas disponíveis no edital

Dentre as vagas disponíveis para candidatos de nível superior, estão:

Área Vagas Imediatas Cadastro Reserva Administrador 20 36 Arquiteto e Urbanista 1 4 Auditor 1 4 Biólogo 1 4 Contador 3 11 Engenheiro Agrônomo 1 4 Engenheiro de Produção 1 4 Engenheiro Eletricista 1 4 Farmacêutico 1 4 Médico do Trabalho 2 7 Produtor Cultural 1 4

Já as oportunidades para nível médio são:

Área Vagas imediatas Cadastro reserva Técnico em Assuntos Educacionais 15 33 Tecnólogo em Produção Audiovisual 1 4 Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações 1 4 Assistente em Administração 200 200 Técnico de Laboratório em Análises Clínicas 1 4 Técnico de Laboratório Industrial 3 11 Técnico de Tecnologia da Informação 12 30 Técnico em Contabilidade 7 22

Confira o cronograma

Período de inscrições: 10h do dia 11/04 às 18h do dia 20/04

10h do dia 11/04 às 18h do dia 20/04 Data final para pagamento da taxa de inscrição: 20 de maio

20 de maio Divulgação dos locais de provas: 13 de junho

13 de junho Aplicação das provas objetivas e discursivas: 29 de junho

29 de junho Divulgação do gabarito preliminar: Entre às 19h de 01/07 às 18h de 03/07

Entre às 19h de 01/07 às 18h de 03/07 Resultado final: 15 de agosto

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp