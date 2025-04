O cronograma de pagamento antecipado do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi divulgado no começo da tarde desta segunda-feira (7). O repasse contará com duas parcelas a partir do final de abril.

Ao todo, 34 milhões de aposentados, pensionistas e contemplados por auxílios do INSS deverão receber o benefício, conforme anunciado pelo presidente Lula na última semana e publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (4). Com isso, o montante movimentado é de R$ 73,3 bilhões.

A primeira metade será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Quem recebe até um salário-mínimo está inserido no grupo prioritário, enquanto o segundo grupo — daqueles que ganham acima do piso nacional — receberão o benefício entre os dias 2 e 8 de maio.

Com medida, o presidente busca que os beneficiários consigam pagar suas contas, comprar remédios e suprir as necessidades básicas "com mais tranquilidade".

Confira pagamento da 1ª e 2ª Parcela

Primeira Parcela:

Final do benefício Até 1 salário-mínimo Para quem ganha acima do piso nacional 1 24/abril 02/maio 2 25/abril 05/maio 3 28/abril 06/maio 4 29/abril 07/maio 5 30/abril 08/maio 6 02/maio 02/maio 7 05/maio 05/maio 8 06/maio 06/maio 9 07/maio 07/maio 0 08/maio 08/maio

Segunda Parcela:

Final do benefício Até 1 salário-mínimo Para quem ganha acima do piso nacional 1 26/maio 02/junho 2 27/maio 03/junho 3 28/maio 04/junho 4 29/maio 05/junho 5 30/maio 06/junho 6 02/junho 02/junho 7 03/junho 03/junho 8 04/junho 04/junho 9 05/junho 05/junho 0 06/junho 06/junho



Passo a passo para conferir:

Acesse o site ou aplicativo “Meu INSS” Faça login com CPF e senha No menu, selecione Extrato de Contribuição Clique em Baixar PDF para obter o documento do INSS

