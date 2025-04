Sebrae-CE abre escritório para atender pequenos negócios do Sertão dos Inhamuns

O Sebrae/CE inaugura, neste sábado (12), o escritório regional do Sertão dos Inhamuns, estrutura que levará atendimento e outros serviços para pequenos empresários dos municípios de Aiuaba, Antonina do Norte, Arneiroz, Catarina, Parambu, Quiterianópolis e Tauá.

Conforme o superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, a implantação do novo escritório faz parte da estratégia de colaborar com a expansão e o desenvolvimento econômico em diversas regiões do Estado.

“Com o novo escritório, vamos poder estar mais próximos dos empreendedores dos Inhamuns, que anteriormente eram atendidos pelo escritório de Crateús. Com isso, economizamos recursos e tempo de atendimento, além de garantirmos uma melhor presença no território”, destaca Cartaxo.

Pequenos negócios na região

Segundo dados da Receita Federal, os sete municípios da região dos Inhamuns concentram hoje um total de 6.297 empresas formais em atividade. Destas, 6.066 são Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou seja, do total de empresas existentes o território, 96% são os chamados pequenos negócios, público prioritário das ações do Sebrae.

Destes pequenos negócios com CNPJ registrados na região, 3.409 (56,2%) são do setor do Comércio e 2.026 (33,4%) de Serviços. Já 370 (6,1%) são da Indústria, 227 (3,7%) da Construção e 33 (0,5%) são do setor do Agronegócio.

Escritórios regionais

Além do novo escritório dos Inhamuns, o Sebrae/CE possui outros em 11 regiões do Ceará. São eles os escritórios de Fortaleza e Região Metropolitana, Maciço de Baturité, Litoral Leste, Cariri, Norte, Oeste, Sertões de Crateús, Sertão Central, Jaguaribe, Centro Sul e Ibiapaba. A instituição também possui uma sede em Fortaleza, onde funcionam as unidades estaduais, responsáveis pela coordenação de projetos setoriais.

O Sebrae/CE conta ainda com uma rede de atendimento formada por 165 Salas do Empreendedor em 153 municípios do Ceará. Implantados em parceria com as Prefeituras Municipais e outras instituições, as Salas do Empreendedor são equipamentos que fazem parte de uma rede de relacionamento e atendimento do Sebrae em todo o país.

Estes espaços reúnem em um único lugar diversos serviços para facilitar a vida do empreendedor, além de atuarem na conexão entre as demandas dos empreendedores locais e as capacitações e serviços ofertados pelo Sebrae/CE e outros parceiros que atuam no apoio aos pequenos negócios.

