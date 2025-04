Justiça do CE mantém suspensão da Paixão de Cristo de Pacatuba após denúncias de irregularidades

A Chamada Pública nº 001/2025 Secult, responsável pela realização da Paixão de Cristo de Pacatuba, deve seguir suspensa após nova decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A primeira medida, que decretou o embargo do evento, foi divulgada na quarta-feira (9) por supostas irregularidades no processo de escolha da empresa responsável pela peça.

Conforme a nova decisão, também deve continuar vigente a aplicação de multa para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial. Agora, caso ocorra, a infração resultará na aplicação de multa diária no valor de R$ 100 mil, valor maior que o anterior, que era de R$ 10 mil.

Decisão para a suspensão

A medida inicial se deu após a Sociedade Artística de Pacatuba (Soarte), que também participava do chamamento, apontar possíveis irregularidades por parte da organização do certame.

Anteriormente, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pacatuba indeferiu uma medida liminar contra o Secretário de Cultura de Pacatuba e a Comissão de Seleção da Chamada Pública. A liminar apontava supostos atos administrativos ilegais e abusivos.

Confira abaixo algumas das irregularidades apontadas na decisão inicial:

A concorrente aprovada não teria comprovado “possuir capacidade técnica compatível com as exigências previstas no edital”, especialmente quanto à demonstração de indicadores de prazos e de metas;

A vencedora também não possuía experiências de grande porte ou de natureza semelhante ao evento objeto da parceria;

Um membro da Comissão de Seleção exerce função de “mediadora” em projeto promovido pelo instituto vencedor, o que comprometeria a imparcialidade e lisura do certame.

A nova decisão, inclusive, reafirmou a existência de "elementos indiciários de irregularidades" capazes de justificar a suspensão do evento. Agora, um novo recurso pode ser julgado.

