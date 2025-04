Saiba quando sai o gabarito do Concurso do Ibama pela Cebraspe

As provas do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram aplicadas neste domingo (6), nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Conforme o cronograma do concurso, a divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas deve sair no dia 11 de abril.

O certame oferta 460 vagas para ensino superior, distribuídas entre os cargos de analistas administrativo e ambiental. O salário inicial é de R$ 9.994,60, e há reserva de oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos negros.

Os selecionados serão lotados no Ceará e nos demais estados do País, além do Distrito Federal. A previsão é que o resultado seja divulgado em 7 de maio.

O que faz um analista ambiental do Ibama?

Com jornada de 40 horas semanais, um analista ambiental do Ibama deve possuir ensino superior em qualquer área. No cargo, desempenhará atividades de planejamento ambiental, organizacional e estratégico para execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

monitoramento ambiental;

gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção;

estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais (Lei nº 10.410/2022).

O que faz um analista administrativo​ do Ibama?

Também com jornada de 40 horas semanais, um analista administrativo do Ibama deve possuir graduação em qualquer área. Na função, desempenhará atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do órgão, como determina a Lei nº 10.410/2002.

Cronograma concurso Ibama 2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 6 de abril.

6 de abril. Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 11 de abril

11 de abril Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 7 de maio.

