Engenharia de Computação é área com maiores salários de admissão no Brasil; veja ranking das profissões

Um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados do ano passado e publicado em fevereiro deste ano, concluiu que engenheiros de computação são os profissionais com os maiores salários de admissão no Brasil atualmente, com valores que giram em torno de R$ 13,7 mil.

Em seguida, no ranking, aparecem engenheiros de minas, diretores de espetáculos, engenheiros químicos e engenheiros mecânicos.

Para o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, os indicadores mostram que, de maneira geral, "o mercado de trabalho está aquecido, elevando os salários de admissão". "Esse estudo que fizemos pode contribuir com a tomada de decisão nos negócios, para que as empresas possam avaliar as melhores formas de reter e atrair talentos", entende ele.

No estudo, não foram incluídos "membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas e gerentes", devido à "natureza compensatória diferenciada dos cargos de gestão", segundo a federação.

Veja, abaixo, os cargos com os maiores salários de admissão:

Engenheiros em computação: R$ 13.794 Engenheiros de minas e afins: R$ 13.055 Diretores de espetáculos e afins: R$ 11.716 Engenheiros químicos e afins: R$ 11.181 Engenheiros mecânicos e afins: R$ 10.838 Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins: R$ 10.642 Médicos clínicos: R$ 10.071 Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins: R$ 9.960 Pesquisadores de engenharia e tecnologia: R$ 9.708 Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins: R$ 9.489

Fonte: Estudo "Raio-X do Salário de Admissão em 2024: Evolução, tendências e pontos de atenção para o setor produtivo", Firjan

Setores industrial e de serviços

No setor industrial, os maiores salários de admissão são oferecidos a quem trabalha com extração de petróleo e gás natural, atividades de apoio à extração de minerais, fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e eletricidade, gás e outras utilidades, por exemplo. Veja o ranking:

Extração de petróleo e gás natural: R$ 9.104 Atividades de apoio à extração de minerais: R$ 4.908 Fabricação de Produtos farmoquímicos e farmacêuticos: R$ 4.186 Eletricidade, gás e outras utilidades: R$ 4.009 Extração de minerais metálicos: R$ 4.007

Fonte: Estudo "Raio-X do Salário de Admissão em 2024: Evolução, tendências e pontos de atenção para o setor produtivo" | Firjan

Já no setor de serviços, quem mais recebe logo no início da admissão é quem trabalha com:

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas: R$ 9.301 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais: R$ 6.801 Atividades de serviços financeiros: R$ 5.179 Atividades dos serviços de tecnologia da informação: R$ 4.927 Pesquisa e desenvolvimento científico: R$ 4.861

Fonte: Estudo "Raio-X do Salário de Admissão em 2024: Evolução, tendências e pontos de atenção para o setor produtivo" | Firjan

Onde estão os maiores salários de admissão?

Considerando todas as ocupações, o salário médio de admissão no Brasil registrou alta de 2% no ano passado, chegando a R$ 2.178.

Os maiores salários médios de admissão nesse período foram registrados em São Paulo (R$ 2.473), Distrito Federal (R$ 2.284) e Rio de Janeiro (R$ 2.223). O Ceará ficou em 13º lugar no ranking, com média de R$ 1.927.