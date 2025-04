Torcida de Renata do BBB 25 faz mutirão durante festa na Praia de Iracema; veja fotos

Uma festa em apoio à participante Renata, finalista do Big Brother Brasil 25, está sendo realizada no calçadão do Estoril, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (22). Em meio à contagem regressiva para o anúncio do vencedor do reality, a torcida realiza mutirão de votos para garantir a vitória da bailarina.

Caso seja consagrada como a vencedora, Renata será a primeira cearense campeã da história do programa. O resultado oficial será anunciado ainda nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt, durante a grande final ao vivo da edição.

O evento começou às 19h e contará com nomes como Solange Almeida, Felipe Amorim, Vanessa Cantora e Banda SouSe7e.

Mesmo sob chuva, os apoiadores marcaram presença em peso, vestindo blusas, faixas e segurando cartazes com o nome de Renata. O clima de torcida tomou conta do espaço, e parte dos fãs seguravam cartazes que diziam: "Renata Campeã".

A integrante do time ballet, Kessia, revelou que é muito gratificante poder acompanhar a final. "Nunca pensei que iria poder me dedicar a uma competidora do Big Brother Brasil. Estou me sentindo realizada de conseguir fazer parte dessa equipe que levou ela para final e vai fazê-la campeã. Então, isso é muito gratificante".

Já Layza afirmou que o time ballet formou uma família. "Nunca tivemos uma representatividade tão grande, como tivemos com as meninas. Fortaleza e o Ceará inteiro tem se juntado, e o Brasil também. A gente vota com muita garra, muita força", acrescentou.

Legenda: Layza, Rafael e Kessia realizaram mutirão para Renata, do BBB 25 Foto: Lucas Monteiro

Confira fotos da festa para Renata

Legenda: Fãs utilizam blusa apoiando a Renata, do BBB 25 Foto: Lucas Monteiro

Legenda: Imagem dos fãs e apoiadores de Renata no Estoril, na Praia de Iracema Foto: Kid Jr.

Legenda: Apoiadores fazem cartazes em apoio de Renata Foto: Kid Jr.

Legenda: Apoiadores acompanham apresentações e shows antes do programa começar na noite desta terça-feira (22) Foto: Kid Jr.

Legenda: Ambulantes vendem camisas para os apoiadores da Renata na Praia de Iracema Foto: Lucas Monteiro

Legenda: Se Renata ganhar, será a primeira cearense a ser campeã do Big Brother Brasil Foto: Divulgação

Legenda: Fãs realizam mutirão para garantir a vitória de Renata Foto: Kid Jr.

