Instituto Centec e Secitece abrem mais de 700 vagas para cursos gratuitos; veja detalhes

A Universidade do Trabalho Digital (UTD) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Tecnologia da Informação (TI), com 740 vagas distribuídas em turmas em Fortaleza, Beberibe, Canindé, Horizonte, Itaiçaba, Itaitinga, Maracanaú e Maranguape.

Os cursos ocorrerão nas modalidades presencial e EAD, e as aulas serão ministradas e certificadas por meio do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

As oportunidades são para cursos de Informática Básica, Informática para o Mercado de Trabalho, Suporte e Manutenção de Computadores. Em Fortaleza, também serão ofertados os cursos de Arduíno Básico, Publicação de Jogos, Introdução à Programação (EAD) e Desenvolvimento de Interfaces Web com Javascript (EAD).

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas de forma presencial nos locais onde os cursos acontecerão. Para os cursos EAD, as inscrições são pelo site da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). O prazo é até a próxima segunda-feira (14) ou enquanto durarem as vagas. As aulas iniciarão em 28 de abril.

Requisitos

Para participar é necessário residir no Ceará, preferencialmente nos respectivos municípios; ser alfabetizado; e ter idade igual ou superior a 16 anos.

No ato da inscrição, o interessado deve apresentar CPF, RG e comprovante de endereço (original, cópia ou arquivo digital). Para quem optar pelo curso EAD, também é necessário possuir computador com acesso à Internet e um endereço de e-mail válido.

O resultado das inscrições será divulgado até 23 de abril no site da Secitece.

