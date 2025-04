Que horas sai o gabarito do concurso do Ibama nesta terça (8)? Veja como consultar

Os candidatos que participaram do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) podem conferir o gabarito do certame nesta terça-feira (8) a partir das 19h, com a divulgação preliminar da prova discursiva. Já o acesso aos gabaritos das provas objetivas está programado para 11 de abril.

O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva serão divulgados no próximo dia 7 de maio. As demais datas serão informadas por meio de editais subsequentes. O documento poderá ser acessado no site da banca organizadora do concurso, a Cebraspe. De acordo com o edital, também haverá prova de títulos, mas ainda sem data marcada.

Concurso do Ibama 2025

O Ibama oferece 460 vagas para cargos de nível superior - em qualquer nível de formação, sendo 330 delas para analista ambiental e 130 vagas para analista administrativo, distribuídas entre os 26 estados e o Distrito Federal.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 9.994,60 para todos os cargos. Há possibilidade de o salário ser maior com o recebimento de gratificações por qualificação.

