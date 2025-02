Concurso do Ibama: veja cargos e salários previstos para o Ceará

O concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tem 460 vagas para nível superior, sendo quatro para o Ceará. Há duas oportunidades para analista administrativo e duas para analista ambiental.

O certame será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 6 de abril.

O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de uma avaliação de títulos, de caráter classificatório. As provas serão aplicadas nas 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, podendo ocorrer em outras cidades caso haja indisponibilidade de locais suficientes.

Requisitos e remuneração

Analista Administrativo

Para o cargo de analista administrativo, é necessário ter graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). As atividades da função incluem tarefas administrativas e logísticas relacionadas às competências legais do Ibama.

A remuneração é de R$ 9.994,60, com possibilidade de acréscimo da Gratificação de Qualificação (GQ), que varia conforme o nível de especialização do candidato: R$ 464,00 para especialização, R$ 922,00 para mestrado e R$ 1.387,00 para doutorado. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Analista Ambiental

No Ceará, o cargo de analista ambiental terá atuação na área de "proteção, conservação, licenciamento, monitoramento e qualidade ambiental" e exige graduação em qualquer área reconhecida pelo MEC. No estado, não há vagas disponíveis para analista na área de "manejo, conservação e reabilitação silvestre da fauna".

As atividades envolvem planejamento ambiental, fiscalização, licenciamento, auditoria ambiental, monitoramento da qualidade ambiental e conservação dos ecossistemas e espécies. A remuneração é a mesma do cargo de analista administrativo, com o mesmo adicional da Gratificação de Qualificação (GQ), e a carga horária semanal também é de 40 horas.

Outras informações

Para ocupar qualquer um dos cargos, o candidato deve ser aprovado em todas as etapas do concurso. Além disso, é necessário ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, conforme o Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses.

Também é exigido estar em pleno gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais. No caso dos candidatos do sexo masculino, é preciso comprovar a regularidade com o serviço militar. Outro requisito é possuir a formação exigida até a data da posse.

Além disso, é indispensável ter, no mínimo, 18 anos completos. Por fim, o candidato deve apresentar aptidão física e mental para o exercício das atividades do cargo.

