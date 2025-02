Analista ambiental do Ibama: veja detalhes, salário da vaga para concurso e cronograma completo

As inscrições para o concurso do Ibama, com 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, serão encerradas na próxima terça-feira (18). Os salários iniciais são de R$ 8.994,60, em uma carga horária de 40 horas semanais, além da possibilidade de mais R$ 1 mil de auxílio-alimentação.

Das vagas, 130 são destinadas para analista administrativo, enquanto outras 330 são para analista ambiental. Segundo o edital do concurso, os candidatos devem ter formação em qualquer curso de nível superior.

As inscrições, que vão até o dia 18 de fevereiro, devem ser realizadas pelo site do Cebraspe, onde o candidato deve preencher cadastro, imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento da taxa. O valor será de R$ 95.

Participantes do concurso que comprovarem que são membros de família baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea em entidades do Ministério da Saúde poderão solicitar isenção deste pagamento.

Provas do concurso

As etapas de avaliação do concurso incluem a prova objetiva, que será de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva e a avaliação de títulos.

No caso das duas provas, a aplicação deverá ocorrer no dia 6 de abril. Os locais onde serão aplicadas as provas devem ser divulgados no dia 21 de março, em edital específico.

Ao todo, serão quatro horas e meia de prova, com 120 questões, sendo 50 delas de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva terá uma redação de até 30 linhas, com tema relacionado aos objetos de avaliação de conhecimentos específicos para o cargo.

A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva do concurso está prevista para 7 de maio. Os demais detalhes sobre a seleção podem ser conferidos no edital publicado do concurso.

Veja o cronograma do concurso Ibama 2025: