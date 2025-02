A segunda lista de convocação para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) será divulgada nesta terça-feira (11), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A relação está prevista para ser publicada às 10h, e os participantes terão entre este dia e quarta-feira (12) para confirmar a participação nas formações, na área do candidato.

Esta terceira etapa do certame é obrigatória para alguns concorrentes dos blocos de 1 a 7, e de caráter eliminatório, contribuindo para a classificação do grupo. Caso o indivíduo não confirme a participação até o período limite, será automaticamente eliminado do cargo convocado e para aqueles de menor preferência, porém deve continuar disputando as opções indicadas como prioritárias no momento da inscrição.

Ao todo, 170 candidatos de nove cargos da seleção (veja lista abaixo) compõem a segunda lista de convocados. O número é resultado dos que não confirmaram a participação na primeira convocação. Se houver novas desistências, uma terceira convocatória será publicada na próxima terça-feira (18). A relação definitiva dos candidatos que seguirão para a etapa de matrícula está prevista para sair em 28 de fevereiro.

Como acessar

Os interessados que desejarem conferir a segunda relação de convocados para os cursos de formação do CNU devem acessar a área do participante , usando login e senha do Gov.br .

, usando login e senha do . A participação só estará assegurada após o candidato responder "SIM" à convocação e, posteriormente, efetivar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação.

à convocação e, posteriormente, efetivar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação. A ausência de confirmação resulta na eliminação automática para o cargo convocado e para aqueles de menor preferência, embora o candidato continue na disputa por opções indicadas como prioritárias no momento da inscrição.

Veja também Papo Carreira Não foi aprovado no CNU? Veja outros concursos federais abertos e previstos para 2025 Papo Carreira Concurso Susep publica edital com 75 vagas e salário inicial de R$ 18 mil; veja datas e quem pode se inscrever Papo Carreira TJSP publica edital de concurso com 50 vagas e salários de R$ 8 mil; veja detalhes

Cargos do CNU com cursos de formação

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Analista de Comércio Exterior (ACE);

Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

Analista de Infraestrutura (AIE);

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT);

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel);

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq);

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Como será os cursos de formação do CNU

As formações terão duração variada, entre 140 e 580 horas, e serão organizados pela Enap, Cebraspe e agências reguladoras. A etapa classificatória e eliminatória do certame visa capacitar os aprovados para os desafios da Administração Pública.

Os cursos acontecerão no seguinte formato:

Presencial: Para a maioria dos cargos, em Brasília/DF.

Para a maioria dos cargos, em Brasília/DF. Rio de Janeiro/RJ: Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). Híbrido: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), com parte presencial, em Brasília-DF, e parte online.

Selecionados receberão 50% da remuneração

Os convocados para os cursos receberão 50% do salário inicial do cargo durante a formação, salvo aqueles que já são servidores públicos e optarem por manter seus vencimentos. É exigida dedicação exclusiva, frequência integral às aulas e cumprimento de regras de conduta e desempenho acadêmico. Não serão cobradas taxas de matrícula para os cursos de formação.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.