Fundação Casa de Rui Barbosa publica editais do concurso com salários de até R$ 14,5 mil; confira detalhes

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), órgão vinculado ao Ministério da Cultura (MinC), divulgou três editais de concurso público com dez vagas imediatas de nível superior e cinco para cadastro de reserva. Os documentos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (7).

Do total de vagas, quatro são para o cargo de Analista de Ciência e Tecnologia, destinadas a profissionais das áreas de Administração, Contabilidade, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação; três para Pesquisador, voltadas para profissionais das áreas de Filologia e Letras, História e Políticas Culturais; e três para Tecnologista, destinadas a profissionais de Arquitetura, Arquivologia e Museologia.

O certame ainda oferta uma das vagas de Tecnologista (Arquivologia) para pessoas com deficiência (PCDs), e três vagas destinadas a pessoas pretas distribuídas entre os cargos de Analista (Engenharia Civil), Tecnologista (Museologia) e Pesquisador (Políticas Culturais).

A remuneração varia de R$ 7.710,83 a R$ 14.579,91, a depender do cargo escolhido. Todas as vagas são para a cidade do Rio de Janeiro, onde as provas serão realizadas.

>> Veja editais

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 15 de abril a 12 de maio, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), responsável pela organização do concurso. Candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição poderão fazer o pedido nos dias 15 e 16 de abril.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da FCRB.

