Instituto oferece capacitação gratuita para jovens negros de Fortaleza; veja como participar

O Instituto de Arte e Cidadania do Ceará (IAC-CE) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Pacote Office, Marketing e Empreendedorismo, em Fortaleza. A iniciativa faz parte do projeto Transformando Vidas – Inclusão Digital, voltada para jovens negros de 16 a 29 anos.

As capacitações, que possuem carga horária de 60h, serão ministradas de forma presencial, duas vezes por semana, nos bairros Antônio Bezerra e Bom Jardim. São ofertadas 15 vagas em quatro cursos.

As inscrições devem ser realizadas na sede administrativa do IAC-CE, que fica na rua Professor Leite Gondim, nº 908, no bairro Antônio Bezerra, até o preenchimento das vagas.

Veja também Papo Carreira Fundação Casa de Rui Barbosa publica editais do concurso com salários de até R$ 14,5 mil; confira detalhes Papo Carreira MEC divulga resultado da primeira chamada do programa Pé-de-Meia Licenciaturas

Acesso ao conhecimento digital

Segundo o IAC-CE, o projeto Transformando Vidas – Inclusão Digital tem forte impacto social por promover acesso ao conhecimento digital e estimular o protagonismo de uma juventude historicamente afastada de oportunidades no mercado de trabalho. O objetivo é reduzir desigualdades, ampliar horizontes e fortalecer a autonomia profissional desses jovens.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp