O primeiro episódio da 5ª temporada da série "The Chosen" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (10), abordando os eventos que precedem a crucificação de Jesus Cristo. Intitulada "The Chosen: A Última Ceia", a nova leva de episódios da série até contou com uma pré-estreia em São Paulo na última semana.

Dallas Jenkins, criador e coescritor da série, esteve presente no evento e comentou o sucesso da obra entre os brasileiros. Segundo ele, mesmo quando a produção ainda era pequena, o apoio do público do Brasil já era fundamental.

"Conseguir um público era muito difícil. Mas, desde o começo, víamos pessoas comentando 'obrigado', com emojis da bandeira do Brasil. 'The Chosen' cresceu aqui", disse, em entrevista à revista Quem.

Inicialmente, "The Chosen" era apenas um curta-metragem para um culto de Natal de uma igreja protestante nos Estados Unidos. Entretanto, hoje conta com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, além de mais de 280 milhões de espectadores em 175 países.

5ª temporada de "The Chosen"

"The Chosen: A Última Ceia" deve abordar o período que antecede a morte de Jesus Cristo, quando o povo de Israel passa a considerá-lo um rei e os discípulos esperam pela coroação.

No entanto, a história conta que Jesus continuava a enfrentar líderes fariseus, fato que dá início a conflitos e emboscadas de autoridades religiosas e políticas para que Jesus não dê continuidade à missão buscada por ele.

As temporadas de "The Chosen" abordam a opressão romana em Israel no primeiro século, abordando os ensinamentos de Jesus nesse contexto e mostrando uma visão inspirada nos evangelhos da Bíblia.

