A quarta temporada da série bíblica 'The Chosen' chegou à Netflix na última segunda-feira (7), no Brasil, e já figura entre as séries mais assistidas da plataforma em solo brasileiro.

A história narra a vida de Jesus Cristo sob o ponto de vista dos discípulos, e o roteiro segue pelo momento da opressão romana em Israel durante o século I. A produção foi criada, dirigida e coescrita pelo cineasta Dallas Jenkins, e é a primeira do gênero com várias temporadas a abordar a vida de Jesus de Nazaré.

Veja o trailer de The Chosen:

Veja também

Financiada por doações de fãs, a produção também é considerada o projeto de crowdfunding mais bem-sucedido da história do cinema e da televisão.

A nova leva de episódios mostra desde a chegada de Jesus a Jerusalém até a Última Ceia, além de todo o ocorrido durante a crucificação e ressurreição.

A quinta temporada já está em produção, mas sem data de estreia.

Onde assistir à série que retrata a vida de Jesus Cristo?

As quatro temporadas da série estão disponíveis na Netflix, no Prime Video e no aplicativo "The Chosen", que tem o mesmo nome da série.