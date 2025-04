O jornalista Leo Dias, do SBT, está internado há cinco dias com quadro de pneumonia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D’Or, na Zona Oeste de São Paulo. As informações foram divulgadas, na noite desta segunda-feira (7), em comunicado no perfil dele no Instagram.

Segundo boletim médico do hospital, ele deu entrada na unidade na última quinta-feira (3) e tem evoluído bem clinicamente. "Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação", diz o texto.

Perspectiva de alta para Leo Dias

Ainda conforme o comunicado, Leo Dias encontra-se sob acompanhamento clínico e com uso de antibiótico, e a equipe médica trabalha com a perspectiva de alta hospitalar nas próximas 48 horas, a depender de uma evolução clínica satisfatória. O jornalista é assistido pela equipe médica da médica Ludhmila Abrahão Hajjar.

Pelo Instagram, Leo Dias disse que a pneumonia é reflexo de 12 dias de férias no continente asiático e da cobertura da última turnê do cantor Luan Santana, o Luan City Festival, em São Paulo.

