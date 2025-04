App Day da Amazon começa hoje: saiba quais produtos terão descontos

A Amazon Brasil realiza, hoje e amanhã (23 e 24 de abril), a segunda edição do App Day, com ofertas exclusivas via aplicativo para smartphones, Amazon Shopping. Segundo a empresa, a ação disponibilizará milhares de produtos com descontos em diversas categorias. Novos usuários do aplicativo também ganharão um cupom de R$ 20 em sua primeira compra.

Atualmente, o app já responde pela maioria dos pedidos da loja.

“A edição do ano passado foi um sucesso, impulsionando um crescimento de 230% nas compras por meio do aplicativo Amazon Shopping em comparação com os dois dias anteriores ao evento. Os clientes brasileiros economizaram mais de R$ 17,5 milhões com cupons exclusivos para o app", afirma Camila Nunes, diretora de marketing da Amazon Brasil.

Principais ofertas do App Day