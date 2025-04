Renata revela planos com Eva para parte do prêmio do BBB 25 e agradece torcida do Ceará

A cearense Renata Saldanha foi consagrada como a grande campeã do BBB 25 na noite de terça-feira (22), levando o prêmio de R$ 2,720 milhões. A partir de agora, claro, as especulações sobre qual o destino do dinheiro da bailarina começam a ser levantadas pelo público, enquanto muitos questionam até como será a divisão da quantia com Eva Pacheco, dupla de Renata no reality.

Segundo Renata, os planos com Eva existem de fato e devem ser tocados, a partir desse momento, considerando o prêmio conquistado no confinamento. "Vamos fazer alguma coisa juntas, sim", garantiu ela, sem especificar ainda quais os detalhes.

A sister revelou, em entrevista ao Bate-Papo BBB, com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, que as duas já têm várias possibilidades em mente.

"A gente tem muitos projetos, inclusive, uma das coisas que a gente sempre quis, independente se eu ia ser milionária ou não, era ajudar o projeto que a gente veio", reforçou.

Torcida em Fortaleza

Uma das surpresas de Renata esteve no fato de que a torcida em Fortaleza, por exemplo, se mobilizou durante os últimos dias para garantir a vitória.

Segundo a bailarina, as imagens da concentração na Praia de Iracema foram emocionantes. "Quando abriu a imagem e eu vi, eu pensei: 'como tantas pessoas estão torcendo por mim?'", disse.

O voto da torcida, inclusive, foi o principal fator para a vitória de Renata na final do BBB 25. A bailarina venceu o programa com 51,9% dos votos, enquanto Guilherme ficou em segundo lugar, com 43,38% da média. O pernambucano chegou até a levar a maioria dos votos únicos, mas perdeu no engajamento da torcida.