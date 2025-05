CAPTEI: FIEC Promove Noite de Honra e Premia Líderes da Indústria Cearense

Na noite de quinta-feira, 8, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realizou a celebração do Dia da Indústria com a entrega da Medalha do Mérito Industrial, uma das mais reverenciadas distinções do setor produtivo cearense.

Desta vez, o evento foi diferente. Eram os 75 anos da FIEC. O lugar aconteceu em um novo espaço: no Salão Taíba, dentro do Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará, todo ambientado por Gil Santos. Bonito, mas sem exageros. Uma logística interessante. Mais fluida. E diria que mais corporativo, também.

O evento foi uma produção da Kanguru Eventos, que tem sempre o olhar e a presença atenta de André Verçosa garantindo a eficiência na realização da festa.

Na parte da gastronomia, o La Maison. Per-fei-to! Daniel Fiúza, como sempre, no evento coordenando todos os detalhes. Eu vi! E tudo muito saboroso e muito bem servido. Equipe dinâmica. Não tem erro!

Ricardo Cavalcante, acompanhado da esposa, Rosângela, sempre muito simpática e elegante, foi o anfitrião da noite que homenageou empresários cujas contribuições são essenciais para o crescimento industrial do estado.

"Esta é uma noite muito especial para todos aqueles que fazem a indústria cearense. Poder receber entre nós essa legião de amigos tão seletos, para comemorar conosco o Dia da Indústria, especialmente neste ano em que a Federação das Indústrias do Estado do Ceará comemora seus primeiros 75 anos, é motivo de muita alegria. A presença de todos e de cada um de vocês dignifica ainda mais o nosso trabalho e nos anima a seguir lutando por uma indústria cada vez mais forte, e por um mundo mais justo"

Norma Zélia conduziu o cerimonial da edição de 2025. Impecável. Uma referência!

A Medalha do Mérito Industrial 2025 foi entregue a Antônio Edmilson Lima Júnior, diretor-presidente da Regina Agro; Erick Torres Bispo dos Santos, CEO da ArcelorMittal, e João Barbosa Fiuza, diretor-presidente da Diagonal Engenharia e, a Medalha da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Pedro Grendene Bartelle, cofundador do Grupo Grendene S.A em reconhecimento à sua trajetória de sucesso no setor calçadista.

A noite foi muito prestigiada. Por lá, diversas autoridades de destaque: o Governador do Estado, Elmano de Freitas; o Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Deputado Romeu Aldigueri; o Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; o Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Vereador Léo Couto; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Rholden Queiroz; o Procurador Geral de Justiça, Haley Carvalho; o Presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; o Comandante da 10ª Região Militar, General de Divisão Cristiano Pinto Sampaio; o Coordenador dos Juizados Especiais Federais, Leonardo Carvalho, que representou o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Roberto Machado; além de representantes de classes, presidentes de sindicatos, ex-presidentes, diretores e gestores da Federação, empresários, jornalistas e outros convidados.

Detalhes especiais que chamaram minha atenção na noite foram:

A beleza discreta da Tainah Marinho, esposa de Romeu Aldigueri

A elegância de sempre de Rosângela Cavalcante e da Prefeita de Guaiuba, Izabella Fernandes

Beleza e elegância dessa mulher que nosso querido fotógrafo Kid Júnior, gentilmente atendeu meu pedido, mas esqueceu de pedir o nome. Esperamos que o elogio garanta nossas desculpas.

E do ar despojado e simpático de Guto Castro que atraiu minha total simpatia! Adorei sua autenticidade e confiança.

Por fim, para encerrar a noite em grande estilo, Marcos Lessa trouxe uma seleção sofisticada de suas lindas interpretações de músicas populares brasileiras e que, pela primeira vez, dividiu o palco com Vivian, tornando o momento ainda mais diferenciado.

A cerimônia de premiação não só celebrou essas trajetórias de sucesso, mas também ressaltou a importância da indústria no desenvolvimento econômico do Ceará e sua relevância no contexto nacional. As homenagens reforçam o papel vital da inovação e do empreendedorismo no avanço da economia do estado, servindo como exemplo a ser seguido por novas gerações de industriais.

Agora, acompanhe quem esteve por lá através das fotos de LC Moreira:

