Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de maio

Este sábado chega como um convite à pausa consciente. A Lua segue em Libra, favorecendo o equilíbrio nas relações, o senso de justiça e a necessidade de convivência mais gentil. É um bom dia para observar como você se coloca nos encontros: você escuta ou só reage? Você busca acordos ou impõe razões?



Logo cedo, Mercúrio deixa Áries e entra em Touro, o que muda bastante o ritmo dos pensamentos e da comunicação. Sai a pressa das ideias, entra a vontade de pensar com os pés no chão. Mercúrio em Touro prefere o silêncio do que falar sem sentido, e busca segurança nas palavras. É uma energia que ajuda a firmar ideias, construir argumentos com calma e escolher bem onde investir foco e energia mental. Mas atenção: a teimosia pode aparecer, e com ela a dificuldade de ceder. Por isso, aproveite a Lua em Libra para escutar mais e reagir menos.

Hoje, antes de agir ou responder, sinta. Reflita. Respire. Há força na suavidade, e sabedoria no silêncio.

Signo de Aquário hoje

Evite discussões desnecessárias. Sua mente pode estar firme nas ideias, mas a Lua em Libra lembra: diálogo não é disputa. Ouça com curiosidade e fale com afeto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.