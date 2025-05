Ilze Scamparini elogia Bonner após 'climão' ao vivo no Jornal Nacional

Dois dias após repercussão do suposto desconforto ao vivo com William Bonner, Ilze Scamparini divulgou um vídeo nesta sexta-feira (9) elogiando o trabalho do apresentador do Jornal Nacional. Na quinta-feira (8), o ex-marido de Fátima Bernardes já havia comentado o assunto, afirmando que a colega se recuperava de uma lesão no joelho, por isso não manteve contato físico com ele.

“Queridos seguidores, estou aqui para agradecer as palavras do Bonner de ontem depois da minha matéria no JN. Obrigada, Bonner, por ter também compreendido a minha situação”, disse Ilze.

“Essa limitação física nesse momento da minha vida, em que eu tô com essa lesão no joelho, é uma lesão meio chata realmente. Então, tendo que ficar com a perna dura ali e quando você me tocou eu não podia girar e com o medo de torcer novamente o joelho, entrei um pouquinho em pânico. Mas graças a Deus, que a gente deu bem o recado e agradeço a presença de vocês aqui e a todos. Televisão é assim, se faz em equipe, cada um dá a sua contribuição”, continuou ela.

A jornalista ainda agradeceu toda a equipe da Globo pela cobertura da escolha do novo papa. “Bonner, você não me escapa não, tá? Dessa vez não deu, mas eu fico devendo esse abraço para você, com quem eu tenho muito carinho, e espero te encontrar brevemente”.