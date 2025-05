Renata Saldanha diz que pai a procurou depois de vitória no BBB 25

Campeã do BBB 25, a cearense Renata Saldanha revelou que o pai a procurou após ela ganhar o reality show global. A bailarina foi criada em Fortaleza pela mãe, dona Eulália, e falava com o pai esporadicamente antes da fama.

“Não somos totalmente desligados um do outro. Ele me manda mensagens esporádicas, como no meu aniversário. Fato é que a gente não tem aproximação. Depois que saí do BBB, ele me mandou parabéns por ter vencido o programa, disse que estava muito feliz e que tinha acompanhado. Escreveu mensagens falando de Deus, nada com segunda intenção”, disse ela, ao Extra.

Na entrevista, a ex-BBB ressaltou a importância da mãe em sua vida. “Ela me ensinou que não existe sonho impossível. E nunca passou a mão na minha cabeça. Se eu não fosse aprovada numa audição, me falava que alguém havia se preparado melhor e me pedia para me dedicar mais. Ela queria mudar essa perspectiva de vida que a gente tinha dentro da comunidade, achando que só podia ir até ali. Minha mãe me ensinou o valor da força, da resiliência, de nunca desistir”.

Há alguns dias, em participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, Renata afirmou que ainda não recebeu o Pix dos R$ 2,72 milhões do prêmio que faturou por ficar na primeira colocação do BBB.