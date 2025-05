Campeã do BBB, Renata Saldanha faz visita surpresa às alunas de escola de ginástica rítmica; vídeo

A cearense Renata Saldanha, campeã do BBB 25, visitou nesta sexta-feira (2) a escola IBP Ginastica Rítmica, onde foi professora em Fortaleza, e fez uma surpresa para alunas e ex-colegas de trabalho.

“Mais um vlog sobre MATAR SAUDADE! Dessa vez, encontrei de surpresa minhas alunas da Ginástica Rítmica. Esse lugar faz parte da minha história e fiz questão de registrar tudo para compartilhar com vocês”, publicou a bailarina em suas redes sociais.

“Chegou a tia Renata”, brincou a influenciadora ao iniciar o vídeo. Ela contou um pouco sobre como era sua rotina na instituição, fez algumas fotos e brincou com as meninas que participavam da aula.

Confira o momento da surpresa

RETORNO AO CEARÁ

A campeã do Big Brother Brasil desembarcou em Fortaleza na última quarta-feira (30), quando, ao lado de sua amiga Eva Pacheco, foram levadas ao Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado do Ceará.

Na ocasião, acompanharam as ex-BBBs o governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT), o secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, e o secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck.

No desembarque, a bailarina conversou com o Diário do Nordeste e falou sobre a passagem pelo Ceará, que em um primeiro momento não deve ser tão longa.

"Temos alguns projetos e trabalhos, mas poder rever a nossa família, nossos amigos, pessoas que ajudaram a gente, é um dos principais objetivos", disse a ex-BBB.

