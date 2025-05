Após suposto mal-estar ao vivo, Bonner agradece Ilze Scamparini: ‘Demonstração de profissionalismo’

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, da TV Globo, falou nesta quinta-feira (8), sem citar diretamente, o momento em que a correspondente internacional do canal, a jornalista Ilze Scamparini, pareceu se esquivar de um abraço do apresentador durante a edição do telejornal na noite de terça-feira (7).

“Quero aproveitar pra agradecer mais uma vez a ela [Ilze], pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo”, iniciou Bonner, logo após a reportagem de abertura feita pela repórter para o JN desta quarta-feira (8).

“Mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso de uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a agente até o fim do JN enfrentando também um frio de 14° graus”, continuou, e afirmou que ela não estava de casaco no momento da entrada ao vivo.

Ele finalizou a fala, dizendo que tudo isso só fez aumentar a admiração por Ilze como colega, e pela forma como ela exerce a profissão.

