Juliette volta à Globo para integrar o elenco do programa 'Saia Justa'

Campeã do BBB 21, Juliette Freire voltou a ser contratada da Globo e vai integrar o elenco do programa "Saia Justa", do canal por assinatura GNT. A paraibana estreia no dia 14 de maio, e terá como parceiras a âncora Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado.

Juliette será agenciada comercialmente pela Globo, por meio da empresa ViU, que gerencia projetos publicitários em marketing de influência.

“Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada”, celebrou Juliette, que também publicou a novidade em suas redes sociais.

Para Patricia Koslinski, Head de Conteúdo Variedades em Produtos e Serviços Digitais da Globo, Juliette chega no Saia Justa "com seu carisma e habilidade natural de se conectar com as pessoas".

Veja também Zoeira Juliette sofre microfratura no nariz após acidente doméstico no RJ Zoeira 'The Chosen': 5ª temporada tem data de estreia confirmada no Brasil Zoeira Benício Huck termina namoro com Duda Guerra após briga que expôs adolescentes no TikTok, diz site

Nova temporada do Saia Justa

A nova temporada do Saia Justa "segue como um espaço de leveza, descontração e reconhecimento para o público feminino, sem deixar de lado as conversas inspiradoras".

O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 22h30, no GNT e no Globoplay, e conta com direção de Tatiana de Lamare.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias