Suzana Alves, ex-Tiazinha, passa por procedimento de harmonização facial; veja o antes e depois

A atriz Suzana Alves, que ficou famosa nacionalmente pela personagem Tiazinha, passou por um procedimento de harmonização facial. O resultado da transformação foi revelado ao vivo, nesta segunda-feira (7), no programa Fofocalizando, do SBT.

A ex-assistente de palco do Luciano Huck, de 46 anos, afirmou que a harmonização facial contou com o preenchimento do bigode chinês, a suavização das rugas de marionete, além do contorno dos lábios e da aplicação do botox.

"O meu bigode chinês me incomodava muito. Eu estava com a boca triste", expressou a atriz. O "antes e depois" foi aprovado pelos apresentadores da atração, que elogiaram as mudanças no rosto da empresária.

"Ficou lindo, não ficou com aquelas duas linguiças. Está linda, bem natural", opinou Cariúcha.

Veja antes e depois da harmonização facial de Suzana Alves, a Tiazinha

Legenda: Antes e depois da harmonização facial de Suzana Alves, a Tiazinha Foto: Reprodução/SBT

Uma das preocupações de Suzana era exagerar nos procedimentos e acabar perdendo a naturalidade, mas ela demonstrou satisfação com o novo visual.

"Eu tinha muito medo de fazer. Eu falei: ‘Meu Deus! Será?’. Eu sabia que era um passo importante que eu tinha que dar, eu vou fazer 47 anos. Eu sempre gostei de ficar mais tranquila. Eu tinha medo do exagero, morria de medo (…) A gente precisa envelhecer bem, no sentido da moderação. Eu tinha medo de tudo que eu via na mídia", revelou.

Para a atriz, a harmonização facial não era uma prioridade, mas acabou complementando com outros cuidados que já realiza na sua rotina. "Não queria que isso ficasse em primeiro lugar na minha vida, eu queria a segurança de manter o patrimônio que Deus me deu. Não adianta estar bonita por fora e vazia por dentro”, disse.

"Eu faço academia, cuido da minha alimentação, da minha parte espiritual. É um conjunto", completou a atriz.