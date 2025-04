Em vídeo inédito, Ana Maria Braga mostra bastidores do quinto casamento

Em vídeo inédito divulgados nas redes sociais nesta segunda-feira (7), a apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, mostrou os bastidores do seu casamento com Fábio Arruda, 54. “Nunca desista do amor. Ele pode estar por aí te procurando”, diz ela na publicação.

Veja o vídeo publicado por Ana Maria Braga:

O casal, que namorava desde 2022, reuniu em uma cerimônia íntima e discreta inúmeros famosos para testemunharem o tão esperado sim. Entre os convidados estavam Luciano Huck, Angélica, Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Eliana, Xuxa, Tati Machado e Gil do Vigor.

As imagens divulgadas pela apresentadora do Mais Você mostram os detalhes do vestido, criado pela estilista Lethicia Bronstein, que dispensou o tradicional branco e apostou num look colorido feito especialmente para ela.

Legenda: Sbarina Sato publicou novas imagens do casamento de Ana Maria Braga nas redes Foto: Reprodução

Seguindo o ritual judaico, os noivos foram erguidos em suas cadeiras e celebrados pelos convidados como manda a tradição. Toda a cerimônia e festa ocorreram na mansão de Ana, que fica na capital paulista, com decoração delicada e intimista.

