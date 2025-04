Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de abril

Hoje a Lua entra no signo de Peixes e você pode sentir a energia se tornar mais sutil, sensível e introspectiva. Ainda estamos na fase minguante, que convida ao recolhimento, à escuta interna e ao encerramento de ciclos. Diminua o ritmo, escute seus sentimentos e ofereça a si o que realmente nutre sua alma.



No decorrer do dia, a Lua faz um aspecto fluido com o Sol, favorecendo uma reconexão entre o que você sente e o que você é. Permita-se cuidar das suas emoções e buscar pequenos prazeres que tragam sentido e conforto.



Mas atenção: no final do dia, o Sol em Touro quadra Plutão em Aquário e pode trazer à tona um desejo profundo de mudança — ou até uma crise interna. Velhos padrões, relacionamentos ou formas de viver podem parecer insuportáveis. O céu pede coragem para olhar para isso e deixar morrer o que não serve mais.



Pergunte-se hoje:

O que preciso deixar ir?

Como posso me acolher melhor nos meus processos internos?

O que me dá prazer de verdade?

Signo de Aquário hoje

A forma como você lida com o dinheiro e com seu merecimento está em destaque. A Lua te chama a sentir o que realmente nutre sua segurança. O Sol traz foco para a casa e para as relações íntimas, enquanto Plutão convida a deixar para trás velhas versões de si mesmo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.