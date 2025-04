Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (23)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 16:55, após 'Nosso Amor'. Nesse capítulo, Perpétua pergunta a Marcolino se tem direito à herança de Tonha.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Perpétua pergunta a Marcolino se tem direito à herança de Tonha. Marcolino diz que sim e ela avisa a Tieta, Elisa e Tonha que vai dar andamento a um inventário. O vestido fica pronto. Começa o casamento. Cinira joga o buquê, que cai nas mãos de Imaculada. Carmosina confessa à mãe que teve desejo de comer todas as flores do casamento. Ascânio pega com Leôncio o papel da desapropriação. Timóteo é atacado pela Mulher de Branco. Amorzinho, Carmosina e Perpétua chegam tarde em casa. Leôncio avisa a Filó que, quando voltar de viagem, vai se casar com ela. Carmosina tem desejo de comer macarrão. Milu diz à filha que ela está grávida. Carmosina desmaia. Ascânio procura Leonora. Mirko vai à casa de Perpétua.

Mirko convence Perpétua a aceitar dez mil dólares para desistir de Mangue Seco. Ascânio diz a Leonora que não acredita que ela seja traficante e lhe pede para voltar para ele. Leonora, porém, afirma que já não o ama. Carmosina dá a notícia de sua gravidez a Tieta. Perpétua assina um papel, renunciando à herança, e recebe os dólares. Arturzinho pede Tonha em casamento e confessa que é Mirko Stefano. Ela pede um tempo para pensar. Depois, conta a Tieta que Arturzinho lhe pediu em casamento e que já sabe quem ele é. Tieta aconselha Tonha a pensar bem no assunto. Arturzinho diz ao pai que não pretende se casar com Tonha. Milu conta a Tieta que Arturzinho é culpado pela morte de Mirandinha.

Ascânio avisa a Tieta que Arturzinho e o pai querem desapropriar Mangue Seco, mas que deu um jeito de atrasar isto. Arturzinho diz a Tonha que Mangue Seco não é nada comparado ao que ele vai lhe oferecer. Ricardo assina a procuração para a mãe. Tonha vai passar uns dias na casa de Elisa e nota que alguma coisa está errada. Tieta chama Osnar para conversar. Tieta propõe a Osnar que os dois se acertem. Ele diz que Tieta só o quer porque Ricardo a deixou. Elisa e Timóteo não têm como impedir Tonha de ficar com eles. Silvana espera Dário em sua casa. Leonora conta a Tieta que mandou Ninete avisar a Gladstone que Carmosina está grávida. Osnar pega Carol no trabalho e vai para a casa dela.

Dário se deita com Silvana. Bafo de Bode ofende Tonha e Arturzinho bate nele com um chicote. Tieta flagra Osnar na cama de Carol. Ascânio chama Arturzinho de covarde. Tonha fica decepcionada ao ver a violência do namorado. Tieta acusa Osnar de estar usando Carol para lhe causar ciúmes e as duas brigam com ele. Dário não consegue fazer nada com Silvana. Imaculada confessa a Ricardo que o ama. Ele tenta levá-la para a cama e ela briga com ele. Perpétua dá a Cora o dinheiro para comprar sua casa e lhe pede um favor em troca. Bebê leva Ricardo para o seu quarto. A Mulher de Branco tenta atacar Arturzinho, mas ele é mais rápido e lhe tira o véu.

