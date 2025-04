CAPTEI: 60 Anos de TV Globo: Celebrando o Passado, Presentes de Estrelas e Futuro Brilhante

Na noite de segunda-feira, 28, a TV Globo celebrou seus 60 anos em uma festa grandiosa na maior arena multiuso do Rio de Janeiro, reunindo público, talentos e cantores em um show que ultrapassou as duas horas de duração.

A celebração não apenas homenageou o legado da maior emissora de televisão da América Latina, mas também proporcionou uma emocionante viagem no tempo, reavivando memórias de programas, novelas e personagens que marcaram gerações.

O evento de gala contou com a presença de figuras emblemáticas da TV Globo, que fizeram parte da história da emissora, além de representantes de suas principais afiliadas pelo Brasil. Dentre eles, destacam-se Carlos Rotella, CEO do Grupo Edson Queiroz, e Ruy do Ceará, Superintendente do Sistema Verdes Mares, que, em 2025, celebram os 55 anos de história com a TV Verdes Mares.

A festa foi pontuada por apresentações de artistas que interpretaram músicas icônicas que se tornaram trilhas de histórias que atravessaram décadas. O repertório incluiu clássicos que não apenas refletem a trajetória da TV Globo, mas também o impacto cultural que a emissora exerce sobre os brasileiros.

Os telões da arena projetaram cenas memoráveis de programas e novelas que fizeram parte da vida de milhões de pessoas, promovendo um misto de nostalgia e celebração. Os convidados foram levados a reviver momentos marcantes e a reconhecer a importância da televisão na formação de uma identidade cultural nacional.

Além das apresentações musicais e das lembranças cinematográficas, o evento teve um forte viés de interação, com imagens e mensagens dos espectadores nas redes sociais, destacando a conexão que a emissora sempre cultivou com seu público.

Com essa celebração, a TV Globo não só reafirmou seu papel como líder de audiência e criadora de conteúdo relevante, mas também solidificou sua posição como um pilar fundamental na história da comunicação no Brasil.

