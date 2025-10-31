Série estreou em 2016 e acompanhou crescimento e atores mirins
O mês marca a época do Halloween e a chegada de novas temporadas de séries queridinhas pelo público
Lyle e Erik Menendez cumprem prisão perpétua pelo assassinato dos pais em 1989
Sucesso da Netflix venceu em seis categorias, incluindo a de melhor minissérie. Série segue jovem acusado de assassinar uma colega de turma
Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano
Diego Borella, de 47 anos, sofreu parada cardíaca em set de filmagem em Veneza
Em movimento contrário, assinatura de canais de TV fechada vem caindo
Livros acompanham a história do personagem Tom Ripley, um inteligente assassino que cativa o público com sua astúcia e sorte
Série de anime é transmitida pela Netflix semanalmente
Última temporada do sucesso sul-coreano já está disponível na Netflix. Veja o que acontece (com spoilers)