Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem promocional com elenco de Stranger Things, série da Netflix que terá quinta temporada neste ano.

Zoeira

Final de Stranger Things chega a Netflix em dezembro, veja antes e depois do elenco

Série estreou em 2016 e acompanhou crescimento e atores mirins

Redação 12 de Outubro de 2025
Três fotos em colagem. À esquerda, mulher branca com cabelo castanho e blusa azul escura. Ao meio, palhaço Pennywilse, com cara branca e traços vermelhos da maquiagem, testa grande e cabelo laranja. À direita, homem branco de cabelo branco e longo.

Zoeira

Com 'The Witcher' e 'It: Bem Vindos a Derry', veja lançamentos dos streamings em outubro

O mês marca a época do Halloween e a chegada de novas temporadas de séries queridinhas pelo público

Redação 28 de Setembro de 2025
irmãos Menendez em cena de série documental da Netflix

Zoeira

Juiz rejeita pedido de novo julgamento dos irmãos Menendez em Los Angeles

Lyle e Erik Menendez cumprem prisão perpétua pelo assassinato dos pais em 1989

Redação 17 de Setembro de 2025
Imagem mostra cartaz da minissérie adolescência, principal vencedora do emmy awards 2025

Zoeira

'Adolescência' domina Emmy Awards e leva seis estatuetas; veja lista de vencedores

Sucesso da Netflix venceu em seis categorias, incluindo a de melhor minissérie. Série segue jovem acusado de assassinar uma colega de turma

Redação e AFP 15 de Setembro de 2025
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha

Opinião

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 03 de Setembro de 2025
Foto de Diego Borella

Zoeira

Diretor-assistente de Emily em Paris morre durante gravações da série na Itália, afirma jornal

Diego Borella, de 47 anos, sofreu parada cardíaca em set de filmagem em Veneza

Redação 23 de Agosto de 2025
Imagem de telespectador assistindo streaming

Negócios

Explosão do streaming: 3 em cada 10 lares com TV no Ceará já usam o serviço

Em movimento contrário, assinatura de canais de TV fechada vem caindo

Mariana Lemos 27 de Julho de 2025
Imagens de adaptações do livro O Talentoso Ripley da autora Patricia Highsmith

Verso

O que aconteceu com Tom Ripley? Últimos livros da série de Patricia Highsmith são lançados no Brasil

Livros acompanham a história do personagem Tom Ripley, um inteligente assassino que cativa o público com sua astúcia e sorte

Beatriz Rabelo 17 de Julho de 2025
Imagem com os personagens de Dan Da Dan para anúncio da estreia da 2 temporada

Geek

Dan Da Dan ganha trailer e novas imagens para 2º temporada; veja data de estreia

Série de anime é transmitida pela Netflix semanalmente

Lucas Monteiro 03 de Julho de 2025
Cena da atriz Cate Blanchett em Round 6, com expressão séria, representando uma personagem de filme ou série.

Zoeira

Diretor de 'Round 6' explica cena com Cate Blanchett, que nem elenco sabia, e fala sobre derivados

Última temporada do sucesso sul-coreano já está disponível na Netflix. Veja o que acontece (com spoilers)

Redação 02 de Julho de 2025
1 2 3