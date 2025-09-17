Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Juiz rejeita pedido de novo julgamento dos irmãos Menendez em Los Angeles

Lyle e Erik Menendez cumprem prisão perpétua pelo assassinato dos pais em 1989

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
irmãos Menendez em cena de série documental da Netflix
Legenda: O caso dos irmãos Menendez voltou a ganhar repercussão com série da Netflix
Foto: Reprodução/Netflix

Um juiz superior de Los Angeles, nos Estados Unidos, rejeitou, nesta segunda-feira (15), o pedido dos irmãos Erik e Lyle Menendez para um novo julgamento, mantendo a condenação à prisão perpétua pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez, em 1989. A decisão foi anunciada pelo juiz William Ryan, que considerou as supostas novas evidências apresentadas pela defesa incapazes de modificar a sentença original.

De acordo com a CBS News, os advogados dos irmãos basearam o pedido em duas peças: uma carta de 1988, na qual Erik relatava ao primo Andy Cano abusos sexuais cometidos pelo pai, e uma declaração do ex-integrante da boy band Menudo, Roy Rossello, que também acusou José Menendez de estupro. Para Ryan, esses documentos não criam “dúvida razoável” nem fortalecem a tese de legítima defesa sustentada pelos condenados desde o início.

Veja também

teaser image
Mundo

Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Erik e Lyle foram condenados em 1996 à prisão perpétua sem direito a liberdade condicional. Em maio de 2024, uma revisão judicial reafirmou a pena em 50 anos de prisão perpétua, permitindo apenas a análise de pedidos de condicional, negados em agosto pelo conselho estadual.

O procurador público do Condado de Los Angeles, Nathan Hochman, celebrou a decisão e classificou o habeas corpus como “infundado”. “A principal defesa sempre foi a legítima defesa, rejeitada pelo júri e confirmada por cinco tribunais de apelação. As chamadas ‘novas provas’ não mudam nada”, declarou.

Apesar do revés, os irmãos ainda aguardam a análise de pedidos de clemência encaminhados ao governador da Califórnia, Gavin Newsom. Enquanto isso, permanecem em regime fechado, mais de três décadas após um dos casos criminais mais midiáticos da história dos Estados Unidos.

Série

O caso dos irmãos voltou a ganhar repercussão em 2024, quando a Netflix lançou a série “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”. A produção dramatiza os acontecimentos em torno do crime e mostra como a narrativa dos abusos dividiu jurados e opinião pública. Para a promotoria, a motivação teria sido a herança milionária da família; já os irmãos sustentam até hoje que agiram para se defender após anos de violência doméstica.

Assuntos Relacionados
irmãos Menendez em cena de série documental da Netflix
Zoeira

Juiz rejeita pedido de novo julgamento dos irmãos Menendez em Los Angeles

Lyle e Erik Menendez cumprem prisão perpétua pelo assassinato dos pais em 1989

Redação
Há 45 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina.

A. Seraphim
Há 2 horas
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Estela coloca a filha para fora de casa.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã.

A. Seraphim
Há 2 horas
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
Parte do elenco de The White Lotus em uma imagem promocional
Zoeira

Nova temporada de 'The White Lotus' será ambientada na França, confirma HBO

Última temporada da produção foi indicada a 23 Emmys, mas perdeu em todas as categorias

Redação
16 de Setembro de 2025
Robert Redford é o rosto de famoso meme
Zoeira

Robert Redford é a figura por trás de famoso meme do ‘sim’ com a cabeça

Astro de Hollywood, que morreu aos 89 anos, protagoniza o famoso GIF retirado de filme faroeste lançado em 1972

Redação
16 de Setembro de 2025
O ator David Corenswet é o protagonista de Superman
Zoeira

‘Superman’ estreia na HBO Max nesta sexta-feira (19)

Novo longa da DC dirigido por James Gunn marca início de uma nova fase do herói nos cinemas e no streaming

Redação
16 de Setembro de 2025