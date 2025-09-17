Juiz rejeita pedido de novo julgamento dos irmãos Menendez em Los Angeles

Um juiz superior de Los Angeles, nos Estados Unidos, rejeitou, nesta segunda-feira (15), o pedido dos irmãos Erik e Lyle Menendez para um novo julgamento, mantendo a condenação à prisão perpétua pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez, em 1989. A decisão foi anunciada pelo juiz William Ryan, que considerou as supostas novas evidências apresentadas pela defesa incapazes de modificar a sentença original.

De acordo com a CBS News, os advogados dos irmãos basearam o pedido em duas peças: uma carta de 1988, na qual Erik relatava ao primo Andy Cano abusos sexuais cometidos pelo pai, e uma declaração do ex-integrante da boy band Menudo, Roy Rossello, que também acusou José Menendez de estupro. Para Ryan, esses documentos não criam “dúvida razoável” nem fortalecem a tese de legítima defesa sustentada pelos condenados desde o início.

Erik e Lyle foram condenados em 1996 à prisão perpétua sem direito a liberdade condicional. Em maio de 2024, uma revisão judicial reafirmou a pena em 50 anos de prisão perpétua, permitindo apenas a análise de pedidos de condicional, negados em agosto pelo conselho estadual.

O procurador público do Condado de Los Angeles, Nathan Hochman, celebrou a decisão e classificou o habeas corpus como “infundado”. “A principal defesa sempre foi a legítima defesa, rejeitada pelo júri e confirmada por cinco tribunais de apelação. As chamadas ‘novas provas’ não mudam nada”, declarou.

Apesar do revés, os irmãos ainda aguardam a análise de pedidos de clemência encaminhados ao governador da Califórnia, Gavin Newsom. Enquanto isso, permanecem em regime fechado, mais de três décadas após um dos casos criminais mais midiáticos da história dos Estados Unidos.

Série

O caso dos irmãos voltou a ganhar repercussão em 2024, quando a Netflix lançou a série “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”. A produção dramatiza os acontecimentos em torno do crime e mostra como a narrativa dos abusos dividiu jurados e opinião pública. Para a promotoria, a motivação teria sido a herança milionária da família; já os irmãos sustentam até hoje que agiram para se defender após anos de violência doméstica.