Final de Stranger Things chega a Netflix em dezembro, veja antes e depois do elenco
Série estreou em 2016 e acompanhou crescimento e atores mirins
A última temporada da série Stranger Things, da Netflix, chega à plataforma em novembro, encerrando um dos principais sucessos do streaming.
Criada pelos Irmãos Duffer, a série estreou em julho de 2016 e se tornou uma das mais populares da Netflix. A produção também conquistou a crítica, com mais de 70 prêmios ao longo de quatro temporadas.
A série revelou grandes talentos mirins e, mesmo que o elenco tenha crescido, fãs ainda guardam na memória as crianças retratadas no início.
Na quinta temporada, boa parte dos personagens terá 16 anos - é o caso de Eleven (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will Byers (Noah Schnapp), Max Mayfield (Sadie Sink) e Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin).
Na vida real, os atores já estão bem mais velhos. Sadie Sink, por exemplo, tem 23 anos e já acumula grandes sucessos de Hollywood. Já Millie Bobby Brown, com 21 anos, é casada e revelou recentemente que se tornou mãe.
VEJA COMO OS ATORES ESTÃO HOJE
QUANTO VAI SAIR A QUINTA TEMPORADA?
A primeira parte da temporada será lançada no dia 26 de novembro e a segunda parte no dia 25 de dezembro.
Já o episódio final chegará nas telas no dia 31 de dezembro. A Netflix também revelou a sinopse dos últimos episódios: O outono de 1987.
Hawkins está marcado pela abertura das Fendas, e nossos heróis estão unidos por um único objetivo: encontrar e matar Vecna.
Mas ele desapareceu e seu paradeiro e planos são desconhecidos. O que deve complicar ainda mais a história é que o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou sua busca por Onze, a forçando a se esconder novamente.
