Final de Stranger Things chega a Netflix em dezembro, veja antes e depois do elenco

Série estreou em 2016 e acompanhou crescimento e atores mirins

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:22)
Zoeira
Imagem promocional com elenco de Stranger Things, série da Netflix que terá quinta temporada neste ano.
Legenda: Quinta temporada de Stranger Things terá salto temporal na trama.
Foto: Divulgação/Netflix.

A última temporada da série Stranger Things, da Netflix, chega à plataforma em novembro, encerrando um dos principais sucessos do streaming.

Criada pelos Irmãos Duffer, a série estreou em julho de 2016 e se tornou uma das mais populares da Netflix. A produção também conquistou a crítica, com mais de 70 prêmios ao longo de quatro temporadas.

A série revelou grandes talentos mirins e, mesmo que o elenco tenha crescido, fãs ainda guardam na memória as crianças retratadas no início.

Na quinta temporada, boa parte dos personagens terá 16 anos - é o caso de Eleven (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will Byers (Noah Schnapp), Max Mayfield (Sadie Sink) e Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin).

Na vida real, os atores já estão bem mais velhos. Sadie Sink, por exemplo, tem 23 anos e já acumula grandes sucessos de Hollywood. Já Millie Bobby Brown, com 21 anos, é casada e revelou recentemente que se tornou mãe.

VEJA COMO OS ATORES ESTÃO HOJE

Montagem de fotos de Gaten Matarazzo em 2016 e 2025 para matéria sobre a última temporada da série Stranger Things.
Legenda: Gaten Matarazzo, de 23 anos, interpreta Dustin no sucesso Stranger Things.
Foto: Reprodução.

Montagem de duas fotos de Millie Bobby Brown, em 2016 e 2025 para matéria sobre a última temporada de Stranger Things.
Legenda: Millie Bobby Brown encarna a personagem Eleven em Stranger Things.
Foto: Reprodução.

Montagem de fotos de Caleb McLaughlin em 2016 e 2025 para matéria sobre última temporada da série Stranger Things.
Legenda: Caleb McLaughlin, de 23 anos, volta como Lucas Sinclair para a última temporada de Stranger Things.
Foto: Reprodução.

Montagem de fotos do ator Noah Schnapp em 2016 e 2025 para matéria sobre última temporada da série Stranger Things.
Legenda: Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, volta para a quinta temporada de Stranger Things.
Foto: Reprodução.

Montagem de fotos de Finn Wolfhard em 2016 e 2025 para matéria sobre última temporada da série Stranger Things.
Legenda: Finn Wolfhard, que dá vida a Mike Wheeler, tem 22 anos.
Foto: Reprodução.

Montagem de fotos de Sadie Sink em 2016 e 2025 para matéria sobre última temporada da série Stranger Things.
Legenda: Sadie Sink integrou elenco do filme 'A Baleia' e também fará parte de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'.
Foto: Reprodução.

QUANTO VAI SAIR A QUINTA TEMPORADA?

A primeira parte da temporada será lançada no dia 26 de novembro e a segunda parte no dia 25 de dezembro.

Já o episódio final chegará nas telas no dia 31 de dezembro. A Netflix também revelou a sinopse dos últimos episódios: O outono de 1987.

Hawkins está marcado pela abertura das Fendas, e nossos heróis estão unidos por um único objetivo: encontrar e matar Vecna.

Mas ele desapareceu e seu paradeiro e planos são desconhecidos. O que deve complicar ainda mais a história é que o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou sua busca por Onze, a forçando a se esconder novamente.

