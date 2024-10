'The Electric State' ganha teaser e data de estreia com Millie Bobby Brown e Chris Pratt

Novo filme com Millie Bobby Brown e Chris Pratt, "The Electric State" ganhou uma data de estreia nesta quinta-feira (17). A Netflix divulgou que a produção chegará no dia 14 de março do próximo ano, contando com direção dos Irmãos Russo.

Baseado em uma graphic novel de mesmo nome, do artista sueco Simon Stålenhag, a produção é ambientada em um passado alternativo com a presença de robôs. Nele, a eterna Eleven de "Stranger Things" começa uma jornada em busca do irmão, que anteriormente acreditava estar morto.

Dentre outros nomes já confirmados, estão: Ke Huy Quan, vencedor do Oscar com "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"; Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci.

Veja o teaser de 'The Electric State'

Qual o enredo do filme?

O filme "The Electric State" é ambientado em um passado alternativo e retrofuturista da década de 90. Nele, robôs e humanos estão em conflito. Michelle, a personagem de Millie Bobby Brown, é uma adolescente órfã que inesperadamente recebe a visita de um doce e misterioso robô chamado Cosmo. Ele parece ser controlado por Christopher, o irmão mais novo de Michelle, que ela pensava estar morto.

Com o objetivo de encontrar o irmão que pensava estar perdido, Michelle começa uma jornada em direção ao sudoeste estadunidense com Cosmo. No caminho, une forças com Keats, interpretado por Chris Pratt, um contrabandista e seu robô de humor sarcástico, Herman. Eles passam a enfrentar diversas ameaças e viver outras aventuras.

Produção de 'The Electric State'

Com direção de Anthony e Joe Russo, responsáveis por dirigir filmes das sagas Vingadores e Capitão América, o filme "The Electric State" tem roteiro de Christopher Markus e Stephen McFeely.

Além dos irmãos Russo, a produção conta com participação de Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Castaldi e Patrick Newall.