Liam Payne, ex-One Direction, morre aos 31 anos

O cantor e ex-integrante do One Direction, Liam Payne, de 31 anos, foi morreu nesta quarta-feira (16) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.

Policiais foram ao hotel Casa Sur depois de terem recebido uma ligação relatando a presença de um homem agressivo que estaria sob efeito de drogras e álcool. Ao chegar no local, o óbito foi confirmado pelos oficiais.

O cantor estava na Argentina desde o início do mês, onde assistiu um show de Niall Horan, que também fez parte do One Direction.

Segundo o TMZ, testemunhas informaram que o cantor estava agindo de "forma errática" no saguão do hotel mais cedo. Ele teria quebrado seu laptop e teve que ser carregado de volta para o quarto.

Quem é Liam Payne

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, Reino Unido. Ele ficou famoso após participar do programa The X Factor e formar o grupo One Direction junto com Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

O cantor deixa um filho de 7 anos, chamado Bear, fruto do relacionamento com a cantora Cheryl Cole. Os dois ficaram juntos de 2016 a 2018.