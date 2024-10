João Vicente de Castro reage à gravidez de Sabrina Sato

O apresentador e comediante João Vicente de Castro gravou um vídeo brincando com o anúncio da gravidez de Sabrina Sato, sua ex-namorada. Os dois tiveram uma relação entre 2013 e 2015 e, apesar do término, continuaram amigos. Na publicação, feita nesta quarta-feira (16), ele aparece deprimido e "chorando" em diferentes lugares.

"Quando você descobre que sua ex está grávida", escreveu no vídeo publicado pelo perfil do Porta dos Fundos. O vídeo inicia com João Vicente caído no chão de um banheiro, mas muda de cena, incluindo ele deitado no sofá e, posteriormente, desenhando um ponto preto na testa de uma mulher para fazer referência à marca registrada de Sabrina.

O anúncio da gravidez foi feito na manhã desta quarta. A assessoria de Sabrina declarou que eles descobriram a gestação há pouco tempo. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem".

Reação dos internautas

Nos comentários, os internautas brincaram com a "situação" de João Vicente. "Perder uma Sabrina realmente não deve ser fácil", escreveu um, enquanto outro afirmou: "Você ainda pode ser padrinho deles, cara! Bola pra frente. Cadê meu campeão?".

"Com certeza ela fez isso para chamar a atenção do João. Difícil quando a pessoa faz de tudo para chamar atenção do ex. :/", brincou outra usuária, se divertindo com o drama do vídeo.