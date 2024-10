Sabrina Sato está grávida de primeiro filho com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato anunciou que está grávida de Nicolas Prattes. Noivos desde setembro de 2024, eles já haviam citado anteriormente o desejo de aumentar a família e chegaram a compartilhar como a paixão tem sido intensa desde o início do relacionamento.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disse a equipe da artista em nota oficial enviada à Revista Quem.

Veja também Zoeira Nicolas Prattes revela que está noivo de Sabrina Sato: 'É a parceira da minha vida' Zoeira Sabrina Sato é alvo de preconceito após assumir namoro com Nicolas Prattes; saiba o que é etarismo

As especulações começaram há alguns dias, quando Sabrina começou a mudar parte dos looks ousados pelos quais já é conhecida. Segundo internautas, a apresentadora passou a optar por longos casacos, escondendo o abdômen.

Em julho deste ano, Sabrina citou a vontade de ter um novo filho, falando até mesmo do desejo de Zoe, primeira filha dela e fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle. "A Zoe adoraria um irmãozinho e sempre sonhei com a casa cheia com toda nossa família, mas estamos deixando as coisas acontecerem naturalmente, sem nenhuma cobrança", disse em entrevista.

Relembre o relacionamento

Sabrina e Nicolas teriam iniciado a aproximação amorosa no Natal de 2023, mas só foram flagrados juntos em janeiro deste ano. A confirmação do namoro ocorreu durante o Carnaval do Rio de Janeiro, quando Nicolas compareceu aos desfiles de Sabrina tanto no Rio como em São Paulo.

A intensidade da paixão entre os dois virou até discussão na internet. Tudo começou quando Nicolas revelou, em participação no programa 'Sobre Nós Dois', do GNT, que os dois mantinham uma rotina bem específica de atividade sexual.

"Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", disse ele. O noivado dos dois foi anunciado em setembro deste ano, quando o ator deixou escapar o novo status da relação no 'Domingão com Huck'.