Nova parcial atualizada da enquete do BBB 25 aponta eliminação de cearense; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil deste domingo (13) aponta a cearense Renata como a próxima eliminada do programa, com 51,1% dos votos.

Até a tarde deste domingo (13), o brother Vinicius aparece em segundo lugar com 43,7% das intenções de voto para deixar o reality. Vitória Strada, por sua vez, está em último lugar, com 5,2% dos votos.

Renata foi a primeira participante confirmada no 16º Paredão do BBB 25. Por consequência da Prova do Líder, os quatro últimos colocados na disputa tiveram que escolher entre si uma pessoa para a berlinda, em votação no Confessionário.

Diego Hypolito, Delma e Vitória Strada votaram em Renata, enquanto a bailarina votou em Delma. Após vencer a última Prova do Anjo do BBB 25, nesta sexta (11), Vinícius imunizou Joselma.

Logo após a eliminação de Maike, aconteceu uma nova Prova do Líder. João Pedro venceu a disputa e indicou Vitória Strada ao Paredão.

Como aconteceu a votação

Vinicius foi o participante que mais votado pela casa, com quatro votos; Diego Hypólito, com dois votos, foi o segundo mais votado.

