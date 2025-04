Parcial da Enquete BBB 25 tem intensa disputa entre dois participantes no paredão; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 sugere uma votação apertada entre dois participantes: Renata e Vinícius. Até a tarde deste sábado (12), Renata aparece com 49,9% das intenções de votos, o que resultaria na sua eliminação da casa mais vigiada do País.

Vinícius aparece logo em seguida com 44,8% da preferência dos leitores para deixar o reality. Já Vitória está em último lugar, com apenas 5,3% dos votos.

O resultado da berlinda, que faz parte do Modo Turbo do programa, será anunciado por Tadeu Schmidt na noite de domingo (13).

Parcial da enquete do BBB 25

Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.

Como foi a formação do Paredão?

Após João Pedro indicar Vitória Strada, brothers e sisters votaram na sala. Abaixo, veja quem votou em quem:

Diego Hypolito votou em Vinícius;

Guilherme votou em Vinícius;

Vitória Strada votou em Vinícius;

Renata vota em Vinícius;

Delma votou em Diego Hypolito;

Vinícius vota em Diego Hypolito.

Com 4 votos, Vinícius foi o mais votada pela casa.

