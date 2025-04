Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo recebido e consequência desta semana (11/04 a 13/04)

Renata foi escolhida para o último Castigo do Monstro do Big Brother Brasil (BBB) 25 nesta sexta-feira (11). A sister foi escolhida pelo vencedor da Prova do Anjo, Vinícius, que decidiu poupar seus aliados. "Ela me colocou no Barrado no Baile, então estou devolvendo", disse.

O monstro, chamado "Bolinhas Douradas", consiste em fazer a sister levar bolinhas de um lado para o outro, usando apenas os dedos das mãos, para conduzir os objetos. Ela só poderá deixar o local depois de conduzir a última bolinha.

Além disso, Renata também perde 300 estalecas.

Veja como será a dinâmica desta semana

O Anjo da semana terá a oportunidade de imunizar outa pessoa. Renata já está no Paredão, por consequência da Prova do Líder. O Líder, João Pedro, irá emparedar outro participante e o mais votado pela Casa também irá para a berlinda.

No domingo (13), mais um brother ou sister deixará a disputa.

