Nicolas Prattes revela que está noivo de Sabrina Sato: 'É a parceira da minha vida'

O ator Nicolas Prattes revelou, nesse domingo (9), que está noivo da apresentadora Sabrina Sato. Essa foi a primeira vez que o casal divulgou o novo status de relacionamento.

Escalado para o elenco da nova novela da TV Globo, "Mania de Você", que estreia nesta segunda-feira (9), Prattes participava do quadro sobre a nova atração, no programa "Domingão com Huck", quando recebeu, num depoimento, uma declaração da amada.

"Tem muitas diferenças aí, além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, tem agendas cheias, mas parece que tudo parou para a gente, o tempo parou para a gente. Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte", iniciou Sato.

"Meu amor, sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das nove, ser protagonista dessa novela das nove. E estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito e tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre, tá?! Vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tá bom? Tenho mania de você, mania do Nicolas", completou ela.

Em resposta, ele reforçou o sentimento pela companheira: "É a parceira da minha vida. Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria. E ela é a pessoa que é pra cima, e ela coloca a gente pra cima junto".

Então, ao se referir à apresentadora como namorada do ator, Luciano Huck foi corrigido por ele. "Agora é noiva", contou Prattes.

Os dois divulgaram a relação em fevereiro deste ano. Apesar de ter sido a primeira vez que um deles divulgou a informação sobre o noivado, uma aliança no dedo da apresentadora já tinha chamado atenção desde agosto. Ao compartilhar fotos de uma recente viagem juntos à Paris, Sabrina já ostentava o anel.

Na época, ela chegou a negar que estaria noiva do ator em entrevista ao Gshow, afirmando que a joia fora apenas um presente do companheiro. “Ai, fico com vergonha, fico sem jeito de falar. Mas, sim, o anel foi o Nicolas que me deu de presente", detalhou no período.