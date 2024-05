Sabrina Sato comenta como funciona namoro à distância com Nicolas Prattes: 'malabarismo doido'

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão em um relacionamento amoroso desde o início do ano, apesar de o namoro ter se tornado público há apenas três meses. Em entrevista à “Quem”, a apresentadora contou como funciona o relacionamento, já que eles moram em cidades diferentes.

“Levei minha filha para escola, voei pro Rio de Janeiro, dei um beijo no Nicolas no hotel e fui para o compromisso que tinha com a Vila Isabel. Na manhã seguinte voei de volta para São Paulo e fiquei com a Zoe. E está tudo certo”, contou ela sobre como foi a última semana do casal.

O início do namoro foi ainda mais complicado, já que ela tinha compromissos em cidades diferentes e ele estava gravando uma novela da Globo. “Fazemos um malabarismo tão doido, mas quando os dois querem, dá certo. Nessa época, nos encontrávamos algumas horas por semana. Ele pegava o último voo do dia do Rio para São Paulo, ficávamos juntos à noite e, de manhã, ele ia embora”.

O casal começou a flertar pelo Instagram, mas Sabrina reforça que namorar só pela rede social não funciona. “Para dar certo, tem que bater a agenda mesmo. Só pela rede social, não dá. Amor platônico é bom, mas o tete a tete é melhor ainda. Tem que realizar”.