Previsão do signo de Escorpião para hoje, 8 de maio

A Lua em Libra segue seu caminho em oposição a Vênus, Netuno em Áries e Saturno em Peixes — o que pode provocar insegurança emocional, oscilações de humor e sensações de carência. Talvez hoje você se sinta mais sensível do que o normal, especialmente em temas ligados à autoestima, aos afetos e à sexualidade. O desejo de agradar pode entrar em conflito com o que você realmente precisa.



A dica é: tente conciliar seus desejos com os das outras pessoas, sem se anular. Cuidado com mal-entendidos, atrasos e decisões impensadas — o céu pede mais pausa do que pressa. E se algum medo surgir do nada, sem bater na porta, respeite seu tempo. Hoje, o silêncio pode ser um ótimo aliado. A quietude pode curar mais do que mil palavras.

Signo de Escorpião hoje

Você pode sentir uma tristeza sem nome ou uma nostalgia que te tira do presente. Ao invés de resistir, acolha. O momento pede recolhimento e honestidade com o que você sente — mesmo que não faça sentido agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.