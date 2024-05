Nicolas Prattes escolhe hotel de Madonna para celebrar aniversário ao lado de Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes completa 27 anos neste sábado (4) e escolheu o luxuoso hotel Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada, para comemorar o aniversário.

Em seu perfil do Instagram, o artista global compartilhou alguns registros da comemoração e refletiu sobre o início de um novo ciclo em sua vida.

Veja também Zoeira Pastora Ana Paula Valadão é condenada a pagar R$ 25 mil por dizer que gays são culpados pela Aids Zoeira Juliana Paes entra na trend 'Asoka Makeup' e revive personagem Maya de 'Caminhos das Índias'

“Hoje faço 27 anos e virei 00:00 com quem amo, tinha acordado às 4 da manhã para filmar, fizemos um dia lindo, surpresa de aniversário no set, tô aqui tomando café agora e pensando como sou abençoado e como é bom se cercar de quem torce por você, quem tá ali pra qualquer momento, hoje se inicia um ciclo único, nunca mais faço 27 anos”, escreveu.

“Pensar assim dá uma vontade de viver danada, agradeço a Deus pela oportunidade de acordar hoje, fazer o que amo e ter Saúde pra estar com os de verdade”, completou.

Sabrina Sato, namorada do ator, fez uma declaração de amor em homenagem ao seu aniversário. O casal tem compartilhado momentos juntos nas redes sociais desde que assumiram o romance publicamente durante o Carnaval deste ano.

“Feliz aniversário, meu lindo. Vamos comemorar muito. Desejo que realize todos seus sonhos e estou aqui com você pra tornar possível! Te amo”, disse ela.

Show de Madonna

Neste sábado (4), Madonna sobe ao palco nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o tão aguardado último show da "The Celebration Tour", que celebra os 40 anos de sua carreira.

A estrutura montada para o evento no Rio de Janeiro é considerada a mais robusta de toda a turnê, e a previsão é de uma grande presença de público, estimada em pelo menos 1,5 milhão de pessoas, segundo informações da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O show está marcado para começar às 21h45, com duração prevista de duas horas. De acordo com o G1, espera-se que todas as fases da carreira de Madonna sejam contempladas ao longo da festa gratuita.

Para quem não puder comparecer pessoalmente, o evento será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay, com acesso liberado para usuários logados.