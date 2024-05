Juliana Paes entra na trend 'Asoka Makeup' e revive personagem Maya de 'Caminhos das Índias'

A atriz Juliana Paes, 45, aceitou o desafio dos fãs para entrar na trend "Asoka Makeup". Neste sábado (4), a artista que viveu a personagem Maya na novela "Caminhos das Índias" compartilhou o vídeo com as transições e caracterizações da mocinha das novelas das 21h.

"Foi daqui que pediram a volta da Maya? Nunca pensei que ASOKA MAKEUP fosse algo tão difícil de fazer, gente! Que isso? Mas o que vocês pedem que eu não faço, né?", escreveu ela na legenda do vídeo.

"Podem encerrar essa trend pq vc zerou!!!!!!!!", celebrou um fã após a atriz atender aos pedidos. "A Maya tá presente", disse outro.

O que é 'Asoka Makeup'?

Asoka Makeup é um desafio de maquiagem que viralizou no TikTok esses últimos dias. Nos vídeos, influenciadoras fazem diferentes transições de maquiagem com a música indiana "San Sanana". Além disso, a caracterização final é inspirada na personagem Kaurwaki, presente no filme independente indiano de 2001 chamado Asoka.