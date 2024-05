Show de Madonna no Brasil: tudo o que se sobre a apresentação do ícone pop em Copacabana

É hoje. Neste sábado (4), Madonna sobe ao palco nas areais de Copacabana (RJ) para apresentar o maior e último show da "The Celebration Tour". A turnê festeja os 40 anos de carreira da rainha do pop, e é cercada de detalhes.

Também é enorme em vários sentidos. A estrutura no Brasil é a mais robusta de todos os shows da turnê, e são esperadas pelo menos 1,5 milhão de pessoas na apresentação, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro. A previsão de início é às 21h45, e terá duas horas de duração.

Conforme o g1, todas as fases da rainha do pop, que já vendeu mais de 300 milhões de discos, devem ser contempladas ao longo da festa gratuita. Para quem não puder ir, o show será transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay – liberado para usuários logados.

A seguir, você confere tudo o que se sabe sobre a noite histórica realizada em frente ao Copacabana Palace e que, mesmo antes de acontecer, tem movimentado o país nas últimas semanas.

Megaestrutura

Devido à maior apresentação da carreira e o última da turnê acontecer no Brasil, é possível que a cantora guarde na manga algumas surpresas. Entre as especulações, Pabllo Vittar e Anitta estão cotadas para dividir o palco com ela. Além disso, talvez haja a adição de músicas geralmente ausentes na setlist, caso de "Material girl" e "Like a Virgin".

A julgar pelos outros shows da turnê, a performance é dividida em sete atos, com 26 músicas principais. Há citações de outras canções no decorrer delas e várias vinhetas com mais trechos de outros hits.

Legenda: Palco onde a americana performará as canções terá 24 metros de frente e 821 m² de tamanho Foto: Divulgação

A vinda de Madonna ao país começou gigante. Dois dos três aviões com 270 toneladas de equipamentos desembarcaram no Rio no último domingo (28). Todo o aparato foi levado para o local da apresentação em mais de 30 caminhões.

Já o palco onde a americana performará as canções terá 24 metros de frente e 821 m² de tamanho – o dobro da estrutura nas demais apresentações da turnê. Além do palco, ainda está previsto que a artista circule por três passarelas e um elevador.

No total, 200 pessoas da equipe da popstar ocupam 90 quartos do Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada.

Condições do tempo

Aos preocupados com temporal ou algo semelhante, não há previsão de chuva para a noite, e a temperatura mínima deve ser de 23°C.

A quarta passagem de Madonna pelo Brasil – ela estava em solo tupiniquim em 1993, 2008 e 2012 – será também a única apresentação da "Celebration Tour" na América do Sul. A turnê foi iniciada em outubro do ano passado, em Londres.

Como Madonna sairá do hotel para o show

Para acessar o palco do show, Madonna usará uma passarela de 100 metros, montada entre a praia e o hotel Copacabana Palace. O meio é usado para que nenhum membro da equipe precise enfrentar a multidão de 1,5 milhão de pessoas esperadas para o show.

Conforme a revista Quem, para chegar ao palco, metade do hotel é fechada para a passagem de Madonna e os filhos. Eles descem do sexto andar até os salões do hotel, entram no Salão Nobre e saem na varanda do lado direito, para quem está de frente para a orla.

Legenda: Madonna no quarto onde está hospedada no Copacabana Palace (RJ) Foto: Júlio César/Agnews

No local, a artista pega um carrinho elétrico, pequeno, e então segue com ele até o palco, passando por cima do público. Outros membros da equipe, como dançarinos e técnicos, atravessam o local a pé.

Quem também faz o percurso sem o uso do carrinho são os filhos da artista. Isso porque o veículo é pequeno, otimizado para a dimensão da passarela que é fechada por todos os lados, como um grande túnel.

Os looks

De símbolos religiosos a peças que exaltam o erótico, os looks utilizados pela diva passearão pelas quatro décadas de carreira, em referência a diferentes estéticas.

Crucifixos e um véu branco rendado, como sempre gosta de fazer, estarão presentes no show. Em um desses momentos, Madonna usará um minivestido de cetim preto da Dolce & Gabbana, adornado por strass azuis safira.

Legenda: Durante show, artista carrega uma auréola cintilante e usa um quimono preto com duas enormes fendas nas mangas Foto: Divulgação

Em outro parte do show com alusão religiosa, a artista carrega uma auréola cintilante e usa um quimono preto com duas enormes fendas nas mangas. Por sua vez, a estética punk é contemplada com uso de um corpete de renda transparente e uma minissaia com correntes e pingentes.

Do pescoço aos pés, Madonna também vestirá um macacão prateado reluzente. Projetado como uma armadura futurista, o look é da designer italiana Donatella Versace. De igual forma, também surgirá com uma camisola sensual.

Legenda: Camisola sensual também faz parte do figurino durante a apresentação Foto: Divulgação

O espartilho com sutiã em formato de cone, uma das marcas registradas da rainha, ganha uma nova versão para "Celebration". Esta é um minivestido preto, cheio de cristais. A versão cowgirl de Madonna, que marcou nos anos 2000, também tem espaço na turnê.

Em "Don’t tell me", por exemplo, ela aparece com chapéu cowboy, botas boiadeiras, casaco de tachas e um espartilho de couro arrebatador desenhado por Lacey Dalimonte.

Ausência de músicos

Pela primeira vez, Madonna foi para a estrada sem uma banda de apoio. Isso significa que ela ocupará o palco "apenas" com a própria presença e um corpo de baile.

De acordo com o Uol, o som das mais de 30 canções da setlist no Rio será de áudios pré-gravados. Muitos foram modificados para soarem mais potentes ao vivo.

Legenda: Som das mais de 30 canções da setlist no Rio será de áudios pré-gravados; muitos foram modificados para soarem mais potentes ao vivo Foto: Divulgação

A cantora deve usar programas que turbinam a voz de modo quase instantâneo, num delay mínimo entre o momento em que o ar sai da garganta e o som disparado nas caixas acústicas dirigidas à plateia.

Stuart Price, britânico que já integrou a banda da cantora em outras turnês e foi um dos produtores do álbum "Confessions on a Dance Floor", de 2005, agora ocupa o cargo de diretor musical da "The Celebration Tour". Segundo ele, "a ideia é deixar as gravações clássicas originais de Madonna brilharem".

Abertura e after do show

O DJ americano Diplo foi o escolhido para abrir o show gratuito de Madonna. Ele vai subir ao palco às 20h para uma setlist com curadoria de músicas brasileiras.

Amante de funk e de outros gêneros nacionais, o artista tem no currículo parcerias com nomes como Deize Tigrona, Pabllo Vittar, Anitta e Bonde do Rolê.

Legenda: Pedro Sampaio comanda a festa após o show da diva pop Foto: Rodolgo Magalhães/Divulgação

O after da apresentação, por sua vez, será com o DJ, cantor e produtor Pedro Sampaio. Ele assumirá os trabalhos no Palco Leme, a poucos metros do show principal, e promete: "Não tem hora pra acabar". Depois do músico, ainda haverá show da artista Catha.

Como devem ser as participações de Anitta e Pabllo Vittar

Anitta afirmou que irá ao show, mas não confirmou que cantará com Madonna. "Nós temos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela.

Quando recebi o convite, pensei: 'Eu definitivamente vou nisso'.", afirmou a cantora ao programa americano "Extra".

Legenda: Madonna e Pabllo Vittar em ensaio antes do show Foto: Lucas Ramos/Brasil News

Por outro lado, cotada para ser uma das surpresas do show, Pabllo Vittar ainda não foi anunciada, mas subiu ao palco e ensaiou passos de dança na tarde da última quinta-feira (2).

As duas, Pabllo e Madonna, ensaiaram juntas durante o hit "Music", acompanhadas de ritmistas de escolas de samba.

Provável setlist

Levando em conta as apresentações anteriores da turnê, este é o provável setlist do show no Rio:

Ato 1 - It's a Celebration (trechos gravados de "D&D", "Lucky Star", "Celebration", "Erotica", "Vogue", "BIM" & "Material Girl")

"Nothing Really Matters"

"Everybody" ("Where's the Party")

"Into the Groove" ("Hollywood")

"Burning Up" ("Open Your Heart")

"Holiday" ("I Want Your Love")

Ato 2 - The Storm (trecho gravado de "In This Life")

"Live to Tell"

"The Ritual" ("Girl Gone Wild")

"Like a Prayer" ("Birjina Gaztetto Bat Zegoen", "Unholy", "Girl Gone Wild" e "Act of Contrition")

Ato 3 - Living for Love (trechos gravados de “Let’s Go Crazy” e “Fever”)

"Erotica" (trechos de "Justify My Love", "You Thrill Me" e "Papa Don't Preach")

"Justify My Love" ("Gangsta", “Fever” e "Erotica")

"Hung Up" ("Hung Up on Tokischa" e "La Isla Bonita")

"Bad Girl" ("Le Regret, op. 332")

Ato 4 - Ballroom (trechos gravados de "Up Down Suite" e "Vogue")

"Vogue"

"Human Nature"

"Crazy for You"

Ato 5 - The Beast Within

"Die Another Day"

"Don't Tell Me" ("The Good, the Bad & the Ugly")

"Mother and Father"

"Express Yourself"

"La Isla Bonita"

"Don't Cry for Me Argentina"

Ato 6 - Madonna (trecho gravado de "I Don't Search I Find")

"Bedtime Story"

"Ray of Light"

"Rain"

Ato 7 - Billie Jean e Like a Virgin (trechos gravados de "Express Yourself", "Angel", "Smooth Criminal" e "Dangerous")

"Bitch I'm Madonna"("Give Me All Your Luvin")

"Celebration" ("Music")