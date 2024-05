Bailarino de Madonna viraliza ao aderir a 'biquíni brasileiro' e posa em praia do Rio de Janeiro

Um dos bailarinos de Madonna viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), ao posar para fotos usando o "biquíni brasileiro", na praia Vermelha, na Urca, no Rio de Janeiro. O artista se apresentará com a rainha do pop em Copacabana, neste sábado (4).

Jaxon Willard, conhecido como Jax, usava um modelo rosa e foi gravado de pé, fazendo poses.

Além de Jax, Prince foi flagrado na quarta-feira (1º), na praia de Ipanema. O bailarino também utilizou um biquíni fio-dental.

Legenda: Jaxon Willard, conhecido como Jax, usava um modelo rosa Foto: Reprodução/Instagram

Show Madonna no Rio de Janeiro

Madonna se apresenta de forma gratuita, em Copacabana, no próximo sábado (4). O show será transmitido pela TV Globo, Globoplay e Multishow.

A vinda da artista ao Brasil vem movimentando as redes sociais, desde sua chegada. A "rainha do Pop" já chegou, inclusive, a compartilhar memes brasileiros.

Um estudo produzido pela Prefeitura do Rio de Janeiro projeta uma movimentação de R$ 293,2 milhões na economia da capital fluminense em consequência do show gratuito de Madonna em Copacabana.

Os números são referentes aos gastos do público com passagens aéreas, transporte, hospedagem e alimentação.