Madonna em forró? 'La Isla Bonita' e 'Like a Prayer' ganharam versões em diferentes décadas

É certo que no Nordeste grandes hits musicais internacionais ganhem versões em forró. Desde os anos 1990, bandas como Calcinha Preta e Limão com Mel ficaram famosas no mercado fonográfico com várias letras. Com o show do encerramento da turnê "The Celebration Tour" de Madonna no Rio de Janeiro (RJ), fomos em busca de canções da americana que ganharam interpretações no gênero nordestino.

"La Isla Bonita" do álbum "True Blue" (1986) — letra do projeto musical de Madonna — virou "Um Sonho Bonito" nas vozes da banda Flor da Terra. A composição é de autoria de J. Rodrigues e Carlos Santos.

Escute 'Um Sonho Bonito':

"Fiquei tão triste, pensando, porque tudo acabou se o nosso amor era tudo para mim, meu princípio, meio e fim. Era a luz do meu viver, um sonho tão bonito", diz trecho da versão em forró. A canção faz parte do álbum "A Condenada" de 1996.

Ouça 'Telefona-me':

Outra canção de Madonna que caiu no gosto do forró foi "Like a Prayer" A composição virou o hit "Telefona-Me". A música foi gravada nos ano 2000, pela banda Capim com Mel no álbum "Ao Vivo".

"Telefona-me, quero te encontrar, preciso de você. Vem a mim, a, a. Por favor, meu bem, já não posso mais, ficar sem você. O meu amor, distante assim não vai. Que eu me sinto só, a te esperar. Volte pra mim", diz refrão da canção. Nas plataformas digitais, a autoria da composição é assinada por Waldecy.