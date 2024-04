Aviões com 270 toneladas de equipamento para show de Madonna começam a chegar no Brasil

A Rainha do Pop Madonna encerra a turnê Celebration Tour no próximo sábado (4) em Copacabana, no Rio de Janeiro. A estrutura para o show - considerado o maior na carreira da cantora - já começou a chegar ao Brasil neste final de semana.

Dois dos três aviões com 270 toneladas de equipamentos desembarcaram neste domingo (28) no Rio. Todo o aparato será levado para o local da apresentação em mais de 30 caminhões. As informações são do g1.

Veja também Verso Show de Madonna em Copacabana injetará quase R$ 300 milhões na economia do Rio, segundo estudo Verso 'Rei do baião' encontra a 'rainha do pop': Madonna publica vídeo escutando Luiz Gonzaga

O palco onde Madonna performará os maiores hits de sua carreira deve ser o maior da turnê Celebration Tour. A estrutura terá 24 metros de frente e 821 metros quadrados do tamanho - dobro dos palcos montados nas demais apresentações da turnê.

Além do palco, ainda está previsto que a artista circule por três passarelas e um elevador.

Ainda devem ser trazidos 45 baús de guarda-roupa para a apresentação, tanto para a artista como para os bailarinos que performam junto com a popstar.

A equipe que acompanha a artista também é gigantesca. No total, 200 pessoas irão ocupar os 90 quartos do hotel onde a cantora ficará hospedada.

12 anos de espera

A última vez em que Madonna esteve no Brasil foi em 2012, há exatos 12 anos. Naquele ano, ela trouxe a turnê 'MDNA'. A rainha do pop esteve no País em outras duas ocasiões: em 1993, com a turnê 'The Girlie Show', e em 2008, quando trouxe a 'Sticky and Sweet Tour'.

A quarta passagem de Madonna pelo Brasil será também a única apresentação da 'Celebration Tour' na América do Sul. A turnê iniciada em outubro de 2023 em Londres, será encerrada no Rio.

Serão mais de duas horas de apresentação. A previsão é de que Madonna suba ao palco por volta das 21h45 e encerre a apresentação às 23h45.

A previsão da Prefeitura do Rio de Janeiro é de que mais de 1,5 milhão de pessoas acompanhem a apresentação nas areias de Copacabana.